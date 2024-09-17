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МЗС України відреагувало на затримання Усика в аеропорту Кракова

МЗС України відреагувало на затримання Усика в аеропорту Кракова

Київ • УНН

 • 67879 перегляди

Речник МЗС заявив про негайну реакцію на відео затримання Олександра Усика в Кракові. Генконсул України виїхав до аеропорту, а міністр Сибіга звернувся до польського колеги з вимогою вирішити ситуацію.

У зв'язку з поширеним у ЗМІ відео затримання українського боксера Олександра Усика в аеропорту Кракова, речник Георгій Тихий зробив офіційну заяву, передає УНН.

Деталі

За його словами, на доручення міністра Андрія Сибіги, Генконсул України в Кракові вже терміново виїхав до аеропорту для з'ясування обставин інциденту.

"Українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона," — зазначив Тихий.

Крім того, міністр Андрій Сибіга вже звернувся до свого польського колеги з вимогою негайно вирішити ситуацію. Міністр також доручив Генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням до Олександра Усика.

Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова17.09.24, 23:06 • 59128 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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