В связи с распространенным в СМИ видео задержания украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова, спикер Георгий Тихий сделал официальное заявление, передает УНН.

Детали

По его словам, по поручению министра Андрея Сибиги, Генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств инцидента.

«Украинская сторона категорически не приемлет продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону,» - отметил Тихий.

Кроме того, министр Андрей Сибига уже обратился к своему польскому коллеге с требованием немедленно разрешить ситуацию. Министр также поручил Генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением к Александру Усику.

Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова