Представитель МИД заявил о немедленной реакции на видео задержания Александра Усика в Кракове. Генконсул Украины выехал в аэропорт, а министр Сибига обратился к польскому коллеге с требованием решить ситуацию.
В связи с распространенным в СМИ видео задержания украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова, спикер Георгий Тихий сделал официальное заявление, передает УНН.
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По его словам, по поручению министра Андрея Сибиги, Генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств инцидента.
«Украинская сторона категорически не приемлет продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону,» - отметил Тихий.
Кроме того, министр Андрей Сибига уже обратился к своему польскому коллеге с требованием немедленно разрешить ситуацию. Министр также поручил Генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением к Александру Усику.
Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова17 сентября 2024, 20:06 • 6680 просмотров