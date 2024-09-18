Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лично поговорил по телефону с Александром Усиком во время его задержания в аэропорту Кракова, передает УНН.

Детали

«Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону,» - заявил Зеленский.

Президент поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибизи и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в Кракове.

«Только что мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает,» - добавил Зеленский, успокоив украинцев относительно ситуации с Усиком.

МЗС України відреагувало на затримання Усика в аеропорту Кракова