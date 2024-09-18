Президент Украины лично поговорил с Александром Усиком во время его задержания в Кракове. Зеленский поручил министрам разобраться в инциденте и сообщил, что боксера уже отпустили.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лично поговорил по телефону с Александром Усиком во время его задержания в аэропорту Кракова, передает УНН.
Детали
«Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону,» - заявил Зеленский.
Президент поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибизи и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в Кракове.
«Только что мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает,» - добавил Зеленский, успокоив украинцев относительно ситуации с Усиком.
МЗС України відреагувало на затримання Усика в аеропорту Кракова17 сентября 2024, 20:55 • 3842 просмотра