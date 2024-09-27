Сибига предложил алжирскому коллеге присоединиться к коммюнике первого Саммита мира

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Андрей Сибига встретился с Ахмедом Аттафом на 79-й сессии ГА ООН. Обсудили Формулу мира, присоединение Алжира к коммюнике Саммита мира и активизацию двустороннего диалога.

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Алжира Ахмедом Аттафом. Стороны обсудили Формулу мира, присоединение Алжира к коммюнике первого Саммита мира и вопросы активизации двустороннего диалога. Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

На 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН я встретился с Ахмедом Аттафом. Я поблагодарил Алжир за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, предложил играть более активную роль в Формуле мира и присоединиться к коммюнике первого Саммита мира. Мы также обсудили вопросы активизации нашего двустороннего диалога

 - написал Сибига.

Напомним,

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком провели встречу с главой МИД Китая Ван И. Обсудили имплементацию Формулы мира и принципы достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины на основе Устава ООН.

Павел Башинский

Павел Башинский

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