Сибіга з Єрмаком зустрілися з головою МЗС Китаю: говорили про принципи досягнення миру для України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України провів зустріч з китайським колегою Ван Ї. Обговорили підтримку суверенітету України, розвиток двосторонніх відносин та торгівлі, а також імплементацію Формули миру.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком провели зустріч з головою МЗС Китаю Ван Ї. Обговорили імплементацію Формули миру та принципи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України на основі Статуту ООН, повідомив міністр у X, пише УНН.
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"Разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком провели зустріч з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї. Подякували Китаю за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Зосередилися на подальших кроках на шляху розвитку двосторонніх відносин та торгівлі. Обговорили плани щодо подальших контактів на найвищому рівні", - зазначив Сибіга.
Ми також поінформували міністра Ван Ї про зусилля України з імплементації Формули миру та обмінялися думками щодо принципів досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України на основі Статуту ООН
Бразилія в ООН просуває бразильсько-китайський план українсько-російських переговорів - Reuters25.09.24, 13:18 • 77234 перегляди