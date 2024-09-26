Сибига с Ермаком встретились с главой МИД Китая: говорили о принципах достижения мира для Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком провели встречу с главой МИД Китая Ван И. Обсудили имплементацию Формулы мира и принципы достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины на основе Устава ООН, сообщил министр в X, пишет УНН.

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«Вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком провели встречу с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Поблагодарили Китай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сосредоточились на дальнейших шагах на пути развития двусторонних отношений и торговли. Обсудили планы относительно дальнейших контактов на высшем уровне», - отметил Сибига.

Мы также проинформировали министра Ван И об усилиях Украины по имплементации Формулы мира и обменялись мнениями относительно принципов достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины на основе Устава ООН - указал глава МИД Украины.

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