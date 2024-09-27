Сибіга запропонував алжирському колезі приєднатися до комюніке першого Саміту миру
Київ • УНН
Андрій Сибіга зустрівся з Ахмедом Аттафом на 79-й сесії ГА ООН. Обговорили Формулу миру, приєднання Алжиру до комюніке Саміту миру та активізацію двостороннього діалогу.
Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Алжиру Ахмедом Аттафом. Сторони обговорили Формулу миру, приєднання Алжиру до комюніке першого Саміту миру та питання активізації двостороннього діалогу. Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
На 79-й сесії Генеральної Асамблеї ООН я зустрівся з Ахмедом Аттафом. Я подякував Алжиру за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, запропонував відігравати більш активну роль у Формулі миру та приєднатися до комюніке першого Саміту миру. Ми також обговорили питання активізації нашого двостороннього діалогу
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком провели зустріч з головою МЗС Китаю Ван Ї. Обговорили імплементацію Формули миру та принципи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України на основі Статуту ООН.