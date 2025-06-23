Сибига посетит Брюссель для участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 23 июня посетит Брюссель для участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС. Он проинформирует о ситуации на поле боя, потребностях Украины и обсудит санкции против агрессора.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 23 июня, совершит визит в Брюссель, Королевство Бельгия, для участия в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза. Об этом информирует МИД Украины, передает УНН.
Детали
По информации пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, участие в мероприятии состоится по приглашению главы дипломатии ЕС Каи Каллас.
Министр проинформирует европейских коллег об актуальной ситуации на поле боя, приоритетных оборонных потребностях Украины, среди которых основной является укрепление возможностей ПВО, и необходимости сильных санкционных шагов, которые должны быть приняты для повышения давления на агрессора
Отмечается, что Глава МИД уделит особое внимание важности дальнейших шагов на пути к вступлению Украины в ЕС, а также проведет ряд отдельных двусторонних переговоров с европейскими партнерами Украины и встретится с экспертными кругами.
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