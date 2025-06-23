Сибіга відвідає Брюссель для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 23 червня відвідає Брюссель для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. Він проінформує про ситуацію на полі бою, потреби України та обговорить санкції проти агресора.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок, 23 червня, здійснить візит до Брюсселя, Королівство Бельгія, для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Про це інформує МЗС України, передає УНН.
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За інформацією пресслужби Міністерства закордонних справ України, участь у заході відбудеться на запрошення глави дипломатії ЄС Каї Каллас.
Міністр поінформує європейських колег щодо актуальної ситуації на полі бою, пріоритетних оборонних потреб України, серед яких основною є зміцнення спроможностей ППО, та необхідності сильних санкційних кроків, які мають бути ухвалені для підвищення тиску на агресора
Зазначається, що Глава МЗС приділить особливу увагу важливості подальших кроків на шляху до вступу України до ЄС, а також проведе низку окремих двосторонніх переговорів із європейськими партнерами України та зустрінеться з експертними колами.
"Місяць тиску на агресора": Сибіга назвав найближчі завдання для української дипломатії21.06.25, 20:39 • 3394 перегляди