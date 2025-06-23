Сибіга відвідає Брюссель для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок, 23 червня, здійснить візит до Брюсселя, Королівство Бельгія, для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Про це інформує МЗС України, передає УНН.

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За інформацією пресслужби Міністерства закордонних справ України, участь у заході відбудеться на запрошення глави дипломатії ЄС Каї Каллас.

Міністр поінформує європейських колег щодо актуальної ситуації на полі бою, пріоритетних оборонних потреб України, серед яких основною є зміцнення спроможностей ППО, та необхідності сильних санкційних кроків, які мають бути ухвалені для підвищення тиску на агресора - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Глава МЗС приділить особливу увагу важливості подальших кроків на шляху до вступу України до ЄС, а також проведе низку окремих двосторонніх переговорів із європейськими партнерами України та зустрінеться з експертними колами.

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