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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига планирует рабочий визит в Молдову: о чем будет говорить

Сибига планирует рабочий визит в Молдову: о чем будет говорить

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 10:54  •  2812 просмотра

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Андрей Сибига встретится с молдавским коллегой Михаем Попшоем 19 сентября. Обсудят добрососедские отношения, региональную безопасность, приднестровский конфликт и координацию действий по вступлению в ЕС.

В четверг, 19 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит рабочий визит в Молдову, где встретится со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем. Об этом заявили в МИД, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что в рамках визита в Молдову Сибига планирует обсудить темы:

  • развития добрососедских отношений и реализация совместных инфраструктурных проектов;
  • укрепление региональной безопасности и совместное противодействие российской дезинформации;
  • мирное решение приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Отдельное внимание будет уделено координации действий на пути к вступлению Украины и Молдовы в ЕС

- добавляют в украинском МИДе. 

Напомним

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку. Обсудили совместный пограничный контроль, оборонное сотрудничество и свободу судоходства.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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