Сибига планирует рабочий визит в Молдову: о чем будет говорить

В четверг, 19 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит рабочий визит в Молдову, где встретится со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем. Об этом заявили в МИД, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что в рамках визита в Молдову Сибига планирует обсудить темы:

развития добрососедских отношений и реализация совместных инфраструктурных проектов;

укрепление региональной безопасности и совместное противодействие российской дезинформации;



мирное решение приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдовы.



Отдельное внимание будет уделено координации действий на пути к вступлению Украины и Молдовы в ЕС - добавляют в украинском МИДе.

Напомним

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку. Обсудили совместный пограничный контроль, оборонное сотрудничество и свободу судоходства.