Сибига планирует рабочий визит в Молдову: о чем будет говорить
Киев • УНН
Андрей Сибига встретится с молдавским коллегой Михаем Попшоем 19 сентября. Обсудят добрососедские отношения, региональную безопасность, приднестровский конфликт и координацию действий по вступлению в ЕС.
В четверг, 19 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит рабочий визит в Молдову, где встретится со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем. Об этом заявили в МИД, передает УНН.
Детали
В ведомстве рассказали, что в рамках визита в Молдову Сибига планирует обсудить темы:
- развития добрососедских отношений и реализация совместных инфраструктурных проектов;
- укрепление региональной безопасности и совместное противодействие российской дезинформации;
- мирное решение приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдовы.
Отдельное внимание будет уделено координации действий на пути к вступлению Украины и Молдовы в ЕС
Напомним
Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку. Обсудили совместный пограничный контроль, оборонное сотрудничество и свободу судоходства.