Сибіга планує робочий візит до Молдови: про що говоритиме
Київ • УНН
Андрій Сибіга зустрінеться з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм 19 вересня. Обговорять добросусідські відносини, регіональну безпеку, придністровський конфлікт та координацію дій щодо вступу до ЄС.
У четвер, 19 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить робочий візит до Молдови, де зустрінеться зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм. Про це заявили в МЗС, передає УНН.
Деталі
У відомстві розповіли, що в рамках візиту до Молдови Сибіга планує обговорити теми:
- розвитку добросусідських відносин і реалізація спільних інфраструктурних проєктів;
- зміцнення регіональної безпеки та спільна протидія російській дезінформації;
- мирне вирішення придністровського конфлікту з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності Молдови.
Окрему увагу буде приділено координації дій на шляху до вступу України та Молдови до ЄС
Нагадаємо
Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку. Обговорили спільний прикордонний контроль, оборонну співпрацю та свободу судноплавства.