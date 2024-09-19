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Сибіга планує робочий візит до Молдови: про що говоритиме

Сибіга планує робочий візит до Молдови: про що говоритиме

Київ • УНН

 • 15073 перегляди

Андрій Сибіга зустрінеться з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм 19 вересня. Обговорять добросусідські відносини, регіональну безпеку, придністровський конфлікт та координацію дій щодо вступу до ЄС.

У четвер, 19 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить робочий візит до Молдови, де зустрінеться зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм. Про це заявили в МЗС, передає УНН.

Деталі

У відомстві розповіли, що в рамках візиту до Молдови Сибіга планує обговорити теми:

  • розвитку добросусідських відносин і реалізація спільних інфраструктурних проєктів;
  • зміцнення регіональної безпеки та спільна протидія російській дезінформації;
  • мирне вирішення придністровського конфлікту з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності Молдови.

Окрему увагу буде приділено координації дій на шляху до вступу України та Молдови до ЄС

- додають в українському МЗС. 

Нагадаємо

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку. Обговорили спільний прикордонний контроль, оборонну співпрацю та свободу судноплавства.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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