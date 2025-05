Сибига открыл премьеру фильма Культурных сил "In Thanks We Trust" о музыкальном туре в знак благодарности США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига открыл премьеру фильма Культурных сил Украины под названием "In Thanks We Trust". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-аккаунт главы МИД.

Детали

Отмечается, что лента рассказывает о музыкальном туре по территории Соединенных Штатов: 30 тысяч километров, 69 городов и 260 выступлений, что сочетает в себе "сердце, голос и душу нашей нации".

По словам министра иностранных дел, это пример культурной дипломатии и проявление мягкой силы, которая способна достигать сердец за тысячи километров и напоминать миру о настоящей Украине и ее народе.

Это воплощение той самой мягкой силы, которую невозможно разрушить ракетами. Эта сила действует там, где не срабатывают политические лозунги или официальные документы. Это сила искусства, которая касается души и помогает миру увидеть настоящую Украину и наших людей - говорится в заметке главы МИД Украины.

Андрей Сибига также подчеркнул, что фильм – это искренняя эмоция и выражение благодарности американскому народу за военную, политическую, экономическую и гуманитарную помощь, которую США оказывают Украине в условиях полномасштабной войны.

"Мне хотелось бы, чтобы каждый, кто посмотрит этот фильм, услышал в нем голос нации, которая, несмотря на темные времена, не теряет свет в душе. Увидел через реальные истории, за что мы боремся. И почувствовал нашу искреннюю благодарность за поддержку", – написал украинский дипломат.

Напомним

Документальный фильм о 210 отдельном спецбатальоне "BERLINGO" получил британскую премию BAFTA TV Awards 2025. Лента рассказывает о защите железнодорожного пути возле Купянска.

Украинский режиссер Чернов получил новую престижную награду после "Оскара"