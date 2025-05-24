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Сибіга відкрив прем’єру фільму Культурних сил "In Thanks We Trust" про музичний тур на знак вдячності США

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

Андрій Сибіга відкрив премʼєру стрічки про тур США, що поєднав 69 міст і 260 виступів. Це прояв вдячності за допомогу Україні та культурна дипломатія.

Сибіга відкрив прем’єру фільму Культурних сил "In Thanks We Trust" про музичний тур на знак вдячності США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкрив премʼєру фільму Культурних сил України під назвою "In Thanks We Trust". Про це ынформуэ УНН із посиланням на Facebook-акаунт очільника МЗС.

Деталі

Зазначається, що стрічка розповідає про музичний тур територією Сполучених Штатів: 30 тисяч кілометрів, 69 міст і 260 виступів, що поєднує в собі "серце, голос і душу нашої нації".

За словами міністра закордонних справ, це приклад культурної дипломатії та прояв мʼякої сили, яка здатна досягати сердець за тисячі кілометрів і нагадувати світові про справжню Україну та її народ.

Це втілення тієї самої м’якої сили, яку неможливо зруйнувати ракетами. Ця сила діє там, де не спрацьовують політичні гасла чи офіційні документи. Це сила мистецтва, яка торкається душі та допомагає світу побачити справжню Україну та наших людей

- йдеться у дописі очільника МЗС України.

Андрій Сибіга також підкреслив, що фільм – це щира емоція та вияв вдячності американському народу за військову, політичну, економічну й гуманітарну допомогу, яку США надають Україні в умовах повномасштабної війни.

"Мені хотілось би, щоб кожен, хто перегляне цей фільм, почув у ньому голос нації, яка, попри темні часи, не втрачає світло в душі. Побачив через реальні історії, за що ми боремося. І відчув нашу щиру вдячність за підтримку", – написав український дипломат.

Нагадаємо

Документальний фільм про 210 окремий спецбатальйон "BERLINGO" отримав британську премію BAFTA TV Awards 2025. Стрічка розповідає про захист залізничної колії біля Куп’янська.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Культура
Андрій Сибіга
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