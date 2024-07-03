Глава Китая Си Цзиньпин в среду, 3 июля, во время пребывания с визитом в Казахстане провёл переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Си заявил, что отношения между странами достигли высокого уровня постоянного всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря МИД Китая Хуа Чунинг.

Председатель Си провел переговоры с президентом Токаевым. Дружеские отношения между Китаем и Казахстаном уходят корнями в тысячелетний древний Шелковый путь, укрепляются 32 годами сотрудничества после установления дипломатических отношений и достигли высокого уровня постоянного всеобъемлющего стратегического партнерства. - написала Хуа Чунинг в соцсети X.

Отмечается, что как бы ни менялась международная ситуация, Китай останется непоколебимым в своей приверженности китайско-казахстанской дружбе, "в своей решимости продвигать сотрудничество по всем направлениям, в своей решимости продолжать взаимную поддержку по вопросам, касающимся основных интересов друг друга, и в своей уверенности в том, что обе страны реализуют свои цели развития".

Си также выразил готовность работать с президентом Токаевым над совместным построением "более содержательного и динамичного китайско-казахстанского сообщества с общим будущим".

Напомним

Си прилетел в столицу Казахстана Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Также туда уже прибыл российский диктатор владимир путин.