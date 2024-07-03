Сі Цзіньпін зустрівся із Токаєвим: заявив про високий рівень "всеосяжного стратегічного партнерства"
Київ • УНН
Голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Казахстану Касим-Жомарт Токаєвим заявив, що відносини між Китаєм і Казахстаном досягли високого рівня постійного всеосяжного стратегічного партнерства.
Глава Китаю Сі Цзіньпін у середу, 3 липня, під час перебування із візитом у Казахстані провів переговори із президентом Касим-Жомартом Токаєвим. Сі заявив, що відносили між країнами досягли високого рівня постійного всеосяжного стратегічного партнерства. Про це повідомляє УНН із посиланням на речницю МЗС Китаю Хуа Чунінг.
Голова Сі провів переговори з президентом Токаєвим. Дружні відносини між Китаєм і Казахстаном сягають корінням у тисячолітній стародавній Шовковий шлях, зміцнюються 32 роками співпраці після встановлення дипломатичних відносин і досягли високого рівня постійного всеосяжного стратегічного партнерства.
Зазначається, що хоч би як змінювалася міжнародна ситуація, Китай залишиться непохитним у своїй прихильності китайсько-казахстанській дружбі, "у своїй рішучості просувати співробітництво за всіма напрямами, у своїй рішучості продовжувати взаємну підтримку з питань, що стосуються основних інтересів одна одної, і у своїй упевненості в тому, що обидві країни реалізують свої цілі розвитку".
Сі також висловив готовність працювати з президентом Токаєвим над спільною побудовою "змістовнішої та динамічнішої китайсько-казахстанської спільноти зі спільним майбутнім".
Нагадаємо
Сі прилетів до столиці Казахстану Астани для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Також туди вже прибув російський диктатор володимир путін.