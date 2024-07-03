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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Путін прибув до Казахстану на саміт ШОС

Київ • УНН

 • 37793 перегляди

Путін взяв участь у саміті Шанхайської організації співробітництва в Астані, Казахстан, де зустрівся з такими лідерами, як Сі Цзіньпін і Ердоган.

Путін прибув до Казахстану на саміт ШОС

Очільник Кремля Володимир Путін прилетів до столиці Казахстану Астани для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Про це повідомила пресслужба уряду Казахстану в середу, 3 липня, передає УНН.

Деталі

В Астані у Путіна заплановані розмови з главами держав-учасниць саміту.  В аеропорту Путіна зустрів прем'єр-міністр КазахстануОлжас Бектенов.

Зокрема Путін планує зустрітися із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а також розраховує на переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Довідка

Саміт ШОС пройде в Астані 4 липня. У заході візьмуть участь глави держав та представництв Казахстану, Індії, Ірану, Китаю, Киргизстану, Пакистану, Росії, Таджикистану, Узбекистану, Білорусі, Монголії, Азербайджану, Катару, ОАЕ, Туреччини та Туркменістану, а також генеральний секретар ШОС Чжан Мін та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Сі Цзіньпін прибув до Казахстану для участі у саміті ШОС: туди приїде і путін 02.07.24, 11:01 • 18996 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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