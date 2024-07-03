Путин прибыл в Казахстан на саммит ШОС

Глава Кремля Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана в среду, 3 июля, передает УНН.

Детали

В Астане у Путина запланированы разговоры с главами государств-участников саммита. В аэропорту Путина встретил премьер-министр Казахстана Алжас Бектенов.

В частности Путин планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином, а также рассчитывает на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Справка

Саммит ШОС пройдет в Астане 4 июля. В мероприятии примут участие главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Си Цзиньпин прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС: туда приедет и путин