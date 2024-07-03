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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Путин прибыл в Казахстан на саммит ШОС

Путин прибыл в Казахстан на саммит ШОС

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 04:48  •  9308 просмотра

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Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, Казахстан, где встретился с такими лидерами, как Си Цзиньпин и Эрдоган.

Глава Кремля Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана в среду, 3 июля, передает УНН.

Детали

В Астане у Путина запланированы разговоры с главами государств-участников саммита.  В аэропорту Путина встретил премьер-министр Казахстана Алжас Бектенов.

В частности Путин планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином, а также рассчитывает на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Справка

Саммит ШОС пройдет в Астане 4 июля. В мероприятии примут участие главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Си Цзиньпин прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС: туда приедет и путин2 июля 2024, 08:01 • 13779 просмотров

Лилия Подоляк

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