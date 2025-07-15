Швеция будет продолжать вносить свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине: премьер Кристерссон

Швеция продолжит вносить свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, сообщает УНН со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Я приветствую важное решение президента Трампа о возможности поставки более современного оружия Украине и значительном усилении экономического давления на Россию. Как один из крупнейших доноров Украины и вместе с нашими союзниками по НАТО, Швеция продолжит вносить свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине - говорится в сообщении премьер-министра.

Кристерссон добавил, что союзникам Украины нужно как можно скорее объединиться, чтобы заставить Россию прекратить войну.

"Чем быстрее мы все объединимся, чтобы заставить Россию прекратить ее жестокую войну против Украины, тем больше жизней будет спасено", - добавил он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к поставке 17 систем Patriot для Украины, которые начнут прибывать в ближайшее время. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что глава Минобороны Германии встретится с главой Минобороны США по Patriot для Украины.

США планируют продать странам НАТО вооружение на сумму около 10 миллиардов долларов. Эти поставки, включающие ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды, предназначены для дальнейшей передачи Украине.

Швеция предоставит Украине более 10 стволов для артиллерийских систем Archer