Швеция предоставит Украине более 10 стволов для артиллерийских систем Archer

Правительство Швеции выделит 1,5 миллиарда шведских крон (более 130 миллионов евро) на новые военные возможности для Украины. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Он отметил, что в пакет входят более 10 новых стволов для артиллерийских систем Archer, средства для дальнобойных ударов и ведения войны под водой, а также дополнительная логистическая поддержка.

Система Archer показала высокую эффективность в Украине, и теперь требует замены стволов из-за интенсивного использования. Также будут закуплены грузовики Volvo и Scania и новая контейнерная система для более быстрой и безопасной разгрузки оборудования - написал Йонсон.

Напомним

Швеция перераспределяет международную помощь, выделяя около 150 миллионов евро Украине и на гуманитарные нужды. Эти изменения связаны с меняющейся международной ситуацией.