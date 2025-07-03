Швеция предоставит Украине более 10 стволов для артиллерийских систем Archer
Киев • УНН
Швеция выделяет 1,5 миллиарда шведских крон на военную помощь Украине. Пакет включает более 10 новых стволов для систем Archer, средства для дальнобойных ударов и подводной войны, а также логистическую поддержку.
Правительство Швеции выделит 1,5 миллиарда шведских крон (более 130 миллионов евро) на новые военные возможности для Украины. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
Он отметил, что в пакет входят более 10 новых стволов для артиллерийских систем Archer, средства для дальнобойных ударов и ведения войны под водой, а также дополнительная логистическая поддержка.
Система Archer показала высокую эффективность в Украине, и теперь требует замены стволов из-за интенсивного использования. Также будут закуплены грузовики Volvo и Scania и новая контейнерная система для более быстрой и безопасной разгрузки оборудования
Напомним
Швеция перераспределяет международную помощь, выделяя около 150 миллионов евро Украине и на гуманитарные нужды. Эти изменения связаны с меняющейся международной ситуацией.