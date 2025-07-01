Швеція виділить додаткові 150 млн євро на допомогу Україні

$41.780.14
48.990.20
ukenru
“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
15:40 • 3358 перегляди
“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
Ексклюзив
13:57 • 15944 перегляди
Мобілізація засуджених продовжується: у Мін'юсті не бачать спаду в динаміці
Ексклюзив
12:51 • 24864 перегляди
Обслуговування авіаційної техніки: основні принципи організації робіт та регулювання - коментар експерта
Ексклюзив
11:25 • 67218 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
1 липня, 10:00 • 43959 перегляди
Майже 19 дивізій і 42 танкових батальйони: озвучена кількість втрат росіян за перше півріччя 2025 року
Ексклюзив
1 липня, 08:13 • 53138 перегляди
Політична відповідальність за "непрофесіоналів" у комітетах Верховної Ради лежить на фракціях – експерт
1 липня, 06:15 • 133776 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО
1 липня, 05:50 • 128115 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році
30 червня, 19:06 • 59049 перегляди
МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль
30 червня, 14:53 • 115767 перегляди
ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+21°
4м/с
43%
748мм
Популярнi новини
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат1 липня, 07:10 • 87985 перегляди
Трамп і Нетаньягу зустрінуться в Білому домі: стали відомі деталі1 липня, 08:02 • 45558 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті10:47 • 46210 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом11:17 • 39321 перегляди
АРМА ризикує передати ТРЦ "Гулівер" у "російські руки" Адамовського14:20 • 19979 перегляди
Публікації
"Вертоліт не може літати 100 років": армія попереджає про ризики - промисловість реагує15:27 • 8579 перегляди
Як зміниться прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та курс валют: Кабмін ухвалив бюджетну декларацію 15:10 • 11275 перегляди
АРМА ризикує передати ТРЦ "Гулівер" у "російські руки" Адамовського14:20 • 21020 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
11:25 • 67276 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО1 липня, 06:15 • 133814 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Метте Фредеріксен
Петро Порошенко
Чернишов Олексій Михайлович
Актуальні місця
Україна
Польща
Азербайджан
Іран
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис15:11 • 3860 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом11:17 • 40062 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті10:47 • 46895 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат1 липня, 07:10 • 88648 перегляди
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 125960 перегляди
Актуальне
Су-27
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)

Швеція виділить додаткові 150 млн євро на допомогу Україні

Київ • УНН

 • 151 перегляди

Швеція перерозподіляє міжнародну допомогу, виділяючи близько 150 мільйонів євро Україні та на гуманітарні потреби. Ці зміни пов'язані з мінливою міжнародною ситуацією.

Швеція виділить додаткові 150 млн євро на допомогу Україні

Уряд Швеції змінює структуру міжнародної допомоги, щоб виділити близько 150 мільйонів євро на підтримку України та гуманітарні заходи. Про це вказується у заяві шведського уряду, пише УНН.

Це дозволить вивільнити майже 1,7 мільярда шведських крон (близько 150 мільйонів євро – рєд.) до 2025 року. Уряд також вирішив розпочати поступове згортання стратегії співпраці Швеції з Афганістаном у сфері розвитку та стратегії регіональної співпраці Швеції з Азією та Океанією у сфері розвитку

- йдеться у повідомленні.

Наголошується що зміни, які зараз вносяться до бюджету допомоги, вважаються необхідними з огляду на мінливу міжнародну ситуацію.

Ми живемо в неспокійному світі з великою кількістю криз. У багатьох місцях, не в останню чергу в Україні, Судані, Газі та Ємені, людські страждання є величезними. Ситуація в багатьох країнах ще більше загострилася через рішення США призупинити частину своєї допомоги. Тому Швеція вирішила зробити крок уперед, здійснивши комплексну репріоритизацію бюджету допомоги на 2025 рік. Ми виділяємо 1,67 мільярда шведських крон на підтримку України та зусилля з порятунку життя людей у всьому світі. Швеція не може покрити скорочення США, але ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну та врятувати життя

- заявив міністр розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Беньямін Дуса.

Зміна пріоритетів стосується всіх географічних регіонів, окрім України та сусідніх країн. Також скорочуються обсяги тематичної допомоги. Ці зміни здійснюються відповідально, без порушення попередніх домовленостей.

У той же час, основною причиною виділення коштів є подальша підтримка України.

Підтримка України та її сусідів є життєво важливою для Європи, і Україна є головним пріоритетом допомоги та зовнішньої політики Швеції. Для того, щоб протистояти росії, яка не соромиться обстрілювати дитячі майданчики, лікарні, школи та будинки, потрібна більша підтримка. Україна бореться не лише за свою свободу, але й за свободу Європи

- підсумував Дуса.

Нагадаємо

У травні 2025 року Швеція надала Україні 4,8 мільярда крон (417 мільйонів євро) у рамках 19-го пакету допомоги. Кошти направлені на розмінування, дрони, морські спроможності, ППО та інше.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоНовини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Швеція
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9