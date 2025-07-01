Швеція виділить додаткові 150 млн євро на допомогу Україні

Уряд Швеції змінює структуру міжнародної допомоги, щоб виділити близько 150 мільйонів євро на підтримку України та гуманітарні заходи. Про це вказується у заяві шведського уряду, пише УНН.

Це дозволить вивільнити майже 1,7 мільярда шведських крон (близько 150 мільйонів євро – рєд.) до 2025 року. Уряд також вирішив розпочати поступове згортання стратегії співпраці Швеції з Афганістаном у сфері розвитку та стратегії регіональної співпраці Швеції з Азією та Океанією у сфері розвитку

Наголошується що зміни, які зараз вносяться до бюджету допомоги, вважаються необхідними з огляду на мінливу міжнародну ситуацію.

Ми живемо в неспокійному світі з великою кількістю криз. У багатьох місцях, не в останню чергу в Україні, Судані, Газі та Ємені, людські страждання є величезними. Ситуація в багатьох країнах ще більше загострилася через рішення США призупинити частину своєї допомоги. Тому Швеція вирішила зробити крок уперед, здійснивши комплексну репріоритизацію бюджету допомоги на 2025 рік. Ми виділяємо 1,67 мільярда шведських крон на підтримку України та зусилля з порятунку життя людей у всьому світі. Швеція не може покрити скорочення США, але ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну та врятувати життя

Зміна пріоритетів стосується всіх географічних регіонів, окрім України та сусідніх країн. Також скорочуються обсяги тематичної допомоги. Ці зміни здійснюються відповідально, без порушення попередніх домовленостей.

У той же час, основною причиною виділення коштів є подальша підтримка України.

Підтримка України та її сусідів є життєво важливою для Європи, і Україна є головним пріоритетом допомоги та зовнішньої політики Швеції. Для того, щоб протистояти росії, яка не соромиться обстрілювати дитячі майданчики, лікарні, школи та будинки, потрібна більша підтримка. Україна бореться не лише за свою свободу, але й за свободу Європи