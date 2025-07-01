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Швеция выделит дополнительные 150 млн евро на помощь Украине

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Швеция перераспределяет международную помощь, выделяя около 150 миллионов евро Украине и на гуманитарные нужды. Эти изменения связаны с меняющейся международной ситуацией.

Швеция выделит дополнительные 150 млн евро на помощь Украине

Правительство Швеции меняет структуру международной помощи, чтобы выделить около 150 миллионов евро на поддержку Украины и гуманитарные меры. Об этом указывается в заявлении шведского правительства, пишет УНН.

Это позволит высвободить почти 1,7 миллиарда шведских крон (около 150 миллионов евро – ред.) до 2025 года. Правительство также решило начать постепенное сворачивание стратегии сотрудничества Швеции с Афганистаном в сфере развития и стратегии регионального сотрудничества Швеции с Азией и Океанией в сфере развития.

- говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения, которые сейчас вносятся в бюджет помощи, считаются необходимыми, учитывая меняющуюся международную ситуацию.

Мы живем в неспокойном мире с большим количеством кризисов. Во многих местах, не в последнюю очередь в Украине, Судане, Газе и Йемене, человеческие страдания огромны. Ситуация во многих странах еще больше обострилась из-за решения США приостановить часть своей помощи. Поэтому Швеция решила сделать шаг вперед, осуществив комплексную реприоритизацию бюджета помощи на 2025 год. Мы выделяем 1,67 миллиарда шведских крон на поддержку Украины и усилия по спасению жизней людей во всем мире. Швеция не может покрыть сокращение США, но мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину и спасти жизни.

- заявил министр развития, сотрудничества и внешней торговли Бенджамин Дуса.

Изменение приоритетов касается всех географических регионов, кроме Украины и соседних стран. Также сокращаются объемы тематической помощи. Эти изменения осуществляются ответственно, без нарушения предыдущих договоренностей.

В то же время основной причиной выделения средств является дальнейшая поддержка Украины.

Поддержка Украины и ее соседей является жизненно важной для Европы, и Украина является главным приоритетом помощи и внешней политики Швеции. Для того чтобы противостоять России, которая не стесняется обстреливать детские площадки, больницы, школы и дома, требуется большая поддержка. Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу Европы.

- подытожил Дуса.

Напомним

В мае 2025 года Швеция предоставила Украине 4,8 миллиарда крон (417 миллионов евро) в рамках 19-го пакета помощи. Средства направлены на разминирование, дроны, морские возможности, ПВО и прочее.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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