Швеція надасть Україні понад 10 стволів для артилерійських систем Archer

Уряд Швеції виділить 1,5 мільярда шведських крон (понад 130 мільйонів євро) на нові військові можливості для України. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х, пише УНН.

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Він зазначив, що в пакет входять понад 10 нових стволів для артилерійських систем Archer, засоби для далекобійних ударів і ведення війни під водою, а також додаткова логістична підтримка.

Система Archer показала високу ефективність в Україні, і тепер потребує заміни стволів через інтенсивне використання. Також будуть закуплені вантажівки Volvo і Scania і нова контейнерна система для більш швидкого й безпечного розвантаження обладнання - написав Йонсон.

Нагадаємо

Швеція перерозподіляє міжнародну допомогу, виділяючи близько 150 мільйонів євро Україні та на гуманітарні потреби. Ці зміни пов'язані з мінливою міжнародною ситуацією.