Швеція продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві поставки Україні: прем'єр Крістерссон
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про продовження швидких та суттєвих поставок Україні. Він привітав рішення Трампа щодо сучасної зброї та посилення економічного тиску на Росію.
Швеція продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві поставки Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон, повідомляє УНН з посиланням на його пост у соцмережі Х.
Я вітаю важливе рішення президента Трампа щодо можливості постачання більш сучасної зброї Україні та значного посилення економічного тиску на росію. Як один з найбільших донорів України та разом з нашими союзниками по НАТО, Швеція продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві поставки Україні
Крістерссон додав, що союзникам України потрібно якомога швидше об'єднатися, щоб змусити росію припинити війну.
"Чим швидше ми всі об'єднаємося, щоб змусити росію припинити її жорстоку війну проти України, тим більше життів буде врятовано", - додав він.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку до постачання 17 систем Patriot для України, які почнуть прибувати найближчим часом. Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що глава Міноборони Німеччини зустрінеться з главою Міноборони США щодо Patriot для України.
США планують продати країнам НАТО озброєння на суму близько 10 мільярдів доларів. Ці поставки, що включають ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди, призначені для подальшої передачі Україні.
Швеція надасть Україні понад 10 стволів для артилерійських систем Archer03.07.25, 12:07 • 3258 переглядiв