Шведские правоохранители предупреждают о новых угрозах безопасности страны: основная - из рф

По данным полиции Швеции, существует "значительный риск" дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в стране - наибольшая угроза связана с Россией.

События в мире развиваются стремительно, отмечается в отчете правоохранителей, - это усложняет прогнозирование ситуации с безопасностью в Швеции.

Передает УНН с ссылкой на Svenska Dagbladet.

Существует "ощутимый риск" дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в Швеции, считает Шведская служба безопасности (Säpo), которая во вторник представила свой прогноз на 2024-2025 годы.

По данным Säpo, события во внешнем мире развиваются стремительно, поэтому ситуацию с безопасностью трудно предсказать. Однако уже существуют такие угрозы, как незаконная разведывательная деятельность, влияние и кибератаки.

Наступательная война России в Украине продолжается, а в США происходят изменения, которые могут повлиять на безопасность

В Швеции считают, что наибольшая угроза безопасности связана с Россией

Российская диверсия может быть направлена против шведской поддержки Украины или против телекоммуникационных операций. Также существует риск, что Россия или другие страны вербуют молодежь, например, из организованной преступности.

Однако, как именно измененная политика Соединенных Штатов в отношении России повлияет на внутреннюю безопасность Швеции, еще предстоит увидеть.

Я вполне осознаю, что это создает беспокойство и неуверенность. Но как это конкретно повлияет на безопасность Швеции, еще рано отвечать