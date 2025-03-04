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Глава МИД Эстонии: Европе придется больше помогать Украине

Киев • УНН

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Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о необходимости увеличения европейской военной помощи Украине из-за приостановки поддержки США. Эстония уже увеличила помощь на 25% и передала 10 000 артиллерийских снарядов.

Глава МИД Эстонии: Европе придется больше помогать Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявляет, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европе придется помогать Украине больше и быстрее, чтобы заполнить этот пробел.

Об этом говорится в сообщении МИД Эстонии, пишет УНН.

Европа должна увеличить военную помощь Украине, чтобы Украина могла продолжать бороться за справедливый и прочный мир. Правительство Эстонии уже приняло решение увеличить военную помощь Украине на 25% в этом году и быстро доставить в Украину, среди прочего, 10 000 артиллерийских снарядов

- сказал Цахкна. 

По его словам, одним из способов получить дополнительные средства для помощи Украине является использование замороженных активов России, а поскольку большинство замороженных государственных активов РФ находятся в Европе, именно континент должен сыграть решающую роль в направлении этих активов на помощь Украине.

Министр считает, что заявления о том, что нет правовых возможностей мобилизовать замороженные российские активы, являются беспочвенными. Напомним, в феврале Эстония передала Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для военных.

Тогда премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что при первой же возможности к этому добавится продукция собственной оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро

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