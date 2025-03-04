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Голова МЗС Естонії: Європі доведеться допомагати Україні більше

Київ • УНН

 • 15968 перегляди

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив про необхідність збільшення європейської військової допомоги Україні через призупинення підтримки США. Естонія вже збільшила допомогу на 25% та передала 10 000 артилерійських снарядів.

Голова МЗС Естонії: Європі доведеться допомагати Україні більше

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявляє, що рішення США тимчасово призупинити військову допомогу Україні означає, що Європі доведеться допомагати Україні більше і швидше, щоб заповнити цю прогалину.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Естонії, пише УНН.

Європа повинна збільшити військову допомогу Україні, щоб Україна могла продовжувати боротися за справедливий і міцний мир. Уряд Естонії вже прийняв рішення збільшити військову допомогу Україні на 25% цього року і швидко доставити в Україну, серед іншого, 10 000 артилерійських снарядів

- сказав Тсахкна. 

За його словами, одним із способів отримати додаткові кошти для допомоги Україні є використання заморожених активів росії, а оскільки більшість заморожених державних активів рф знаходяться в Європі, саме континент має відігравати вирішальну роль у спрямуванні цих активів на допомогу Україні.

Міністр вважає, що заяви про те, що немає правових можливостей мобілізувати заморожені російські активи, є безпідставними. Нагадаємо У лютому Естонія передала Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів і 750 тисяч продуктових наборів для військових.

Тоді прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал зазначив, що за першої ж нагоди до цього додасться продукція власної оборонної промисловості на суму понад 100 мільйонів євро

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