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Шведські правоохоронці попереджають про нові загрози безпеці країни: основна - з рф

Київ • УНН

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Служба безпеки Швеції прогнозує значний ризик погіршення безпекової ситуації в країні на 2024-2025 роки. Найбільшою загрозою вважається росія, яка може здійснювати диверсії проти підтримки України та телекомунікацій.

Шведські правоохоронці попереджають про нові загрози безпеці країни: основна - з рф

За даними поліції Швеції, існує "значний ризик" подальшого погіршення ситуації з безпекою в країні - найбільша загроза пов'язана з росією.

Події у світі розвиваються стрімко, зазначається у звіті правоохоронців, - це ускладнює прогнозування ситуації з безпекою у Швеції. 

Передає УНН із посиланням на Svenska Dagbladet.

Існує "відчутний ризик" подальшого погіршення ситуації з безпекою в Швеції, вважає Шведська служба безпеки (Säpo), яка у вівторок представила свій прогноз на 2024-2025 роки.

За даними Säpo, події у зовнішньому світі розвиваються стрімко, тому ситуацію з безпекою важко передбачити. Проте вже існують такі загрози, як незаконна розвідувальна діяльність, вплив і кібератаки.

Наступальна війна Росії в Україні триває, а в США відбуваються зміни, які можуть вплинути на безпекову ситуацію

– заявила на прес-конференції Шарлотта фон Ессен.

У Швеції вбачають, що найбільша загроза безпеці пов'язана з росією

Російська диверсія може бути спрямована проти шведської підтримки України або проти телекомунікаційних операцій. Також існує ризик, що Росія чи інші країни вербують молодь, наприклад, з організованої злочинності.

Проте, як саме змінена політика Сполучених Штатів щодо росії вплине на внутрішню безпеку Швеції, ще належить побачити.

Я цілком усвідомлюю, що це створює занепокоєння та невпевненість. Але як це конкретно вплине на безпеку Швеції, ще зарано відповідати

- каже Фредрік Халльстрем, керівник операцій Säpo.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Швеції заявив про суттєвий прогрес у створенні спецтрибуналу щодо агресії рф проти України.

Поворот Трампа в бік росії навряд чи принесе мир Україні - очільниця МЗС Фінляндії.

Голова МЗС Естонії: Європі доведеться допомагати Україні більше04.03.25, 16:34 • 15968 переглядiв

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