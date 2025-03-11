Шведські правоохоронці попереджають про нові загрози безпеці країни: основна - з рф
Київ • УНН
Служба безпеки Швеції прогнозує значний ризик погіршення безпекової ситуації в країні на 2024-2025 роки. Найбільшою загрозою вважається росія, яка може здійснювати диверсії проти підтримки України та телекомунікацій.
За даними поліції Швеції, існує "значний ризик" подальшого погіршення ситуації з безпекою в країні - найбільша загроза пов'язана з росією.
Події у світі розвиваються стрімко, зазначається у звіті правоохоронців, - це ускладнює прогнозування ситуації з безпекою у Швеції.
Передає УНН із посиланням на Svenska Dagbladet.
Існує "відчутний ризик" подальшого погіршення ситуації з безпекою в Швеції, вважає Шведська служба безпеки (Säpo), яка у вівторок представила свій прогноз на 2024-2025 роки.
За даними Säpo, події у зовнішньому світі розвиваються стрімко, тому ситуацію з безпекою важко передбачити. Проте вже існують такі загрози, як незаконна розвідувальна діяльність, вплив і кібератаки.
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У Швеції вбачають, що найбільша загроза безпеці пов'язана з росією
Російська диверсія може бути спрямована проти шведської підтримки України або проти телекомунікаційних операцій. Також існує ризик, що Росія чи інші країни вербують молодь, наприклад, з організованої злочинності.
Проте, як саме змінена політика Сполучених Штатів щодо росії вплине на внутрішню безпеку Швеції, ще належить побачити.
Я цілком усвідомлюю, що це створює занепокоєння та невпевненість. Але як це конкретно вплине на безпеку Швеції, ще зарано відповідати
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