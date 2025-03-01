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Шольца призвали взять Мерца на саммит по Украине в Лондон

Киев • УНН

 • 37028 просмотра

Депутаты ХДС предлагают канцлеру Германии привлечь Фридриха Мерца к международным встречам. Это связано с последними событиями в Вашингтоне и необходимостью согласования дальнейшей политики в отношении Украины.

Шольца призвали взять Мерца на саммит по Украине в Лондон

Политики из партии ХДС призывают канцлера Германии Олафа Шольца взять с собой его вероятного преемника Фридриха Мерца на саммит в Лондон, который состоится уже завтра и где обсудят вопросы поддержки Украины. Об этом сообщает BILD, пишет УНН.

Детали 

"С этого момента он должен брать Мерца на все международные встречи и привлекать его, как это делала Меркель с ним после выборов 2021 года", - заявил депутат Бундестага и эксперт по внешней политике и политике безопасности ХДС Родерих Кизеветтер.

Как сообщает СМИ, в 2021 году тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель взяла с собой Олафа Шольца на саммит G20 в Риме после смены правительства. Однако в отличие от Мерца сегодня, Шольц тогда уже был министром финансов и вице-канцлером.

По словам Кизеветтера, атака президента Трампа и вице-президента Вэнса на Зеленского "показывает, что Трамп перешел на другую сторону":

"Эта атака служит интересам россии и играет на руку военному преступнику путину. Создается впечатление, что это было тщательно спланировано, чтобы продать изменение позиции США своей аудитории. США больше не является партнером... Трамп окончательно бросает Украину под автобус", - считает Кизеветтер.

По мнению политика, Германия должна немедленно объявить чрезвычайное положение, признать ситуацию кризисной и создать специальный фонд для ее решения.

Дополнение 

Издание отмечает при этом, что 28 февраля Олаф Шольц позвонил Фридриху Мерцу, чтобы обсудить дипломатическую ситуацию, возникшую после событий в Вашингтоне. 

Ранее немецкое правительство исходило из того, что главу ХДС не придется привлекать к текущим вопросам. Однако случившееся, видимо, требует согласования дальнейшей политики и более активного участия Мерца. Впрочем, какого - пока не ясно, пишет издание.

Накануне Фридрих Мерц вслед за Олафом Шольцем выразил поддержку Украине в Х: "Дорогой Владимир Зеленский, мы рядом с Украиной и в хорошие, и в трудные времена. Мы никогда не должны путать агрессора и жертву в этой ужасной войне".

Лидеры ФРГ: Украина может положиться на Европу, и в частности, - поддержку Германии28.02.25, 22:52 • 30743 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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