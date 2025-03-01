Шольца закликали взяти Мерца на саміт по Україні у Лондон

Політики з партії ХДС закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца взяти з собою його ймовірного наступника Фрідріха Мерца на саміт у Лондон, який відбудеться вже завтра і де обговорять питання підтримки України. Про це повідомляє BILD, пише УНН.

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"Із цього моменту він має брати Мерца на всі міжнародні зустрічі та залучати його, як це робила Меркель із ним після виборів 2021 року", - заявив депутат Бундестагу та експерт із зовнішньої та безпекової політики ХДС Родеріх Кізеветтер.

Як повідомляє ЗМІ, у 2021 році тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель взяла із собою Олафа Шольца на саміт G20 у Римі після зміни уряду. Однак на відміну від Мерца сьогодні, Шольц тоді вже був міністром фінансів і віцеканцлером.

За словами Кізеветтера, атака президента Трампа і віцепрезидента Венса на Зеленського "показує, що Трамп перейшов на інший бік":

"Ця атака служить інтересам росії і грає на руку військовому злочинцю путіну. Створюється враження, що це було ретельно сплановано, щоб продати зміну позиції США своїй аудиторії. США більше не є партнером… Трамп остаточно кидає Україну під автобус", - вважає Кізеветтер.

На думку політика, Німеччина повинна негайно оголосити надзвичайний стан, визнати ситуацію кризовою і створити спеціальний фонд для її вирішення.

Доповнення

Видання зазначає при цьому, що 28 лютого Олаф Шольц зателефонував Фрідріху Мерцу, щоб обговорити дипломатичну ситуацію, що виникла після подій у Вашингтоні.

Раніше німецький уряд виходив з того, що главу ХДС не доведеться залучати до поточних питань. Однак те, що трапилося, мабуть, вимагає узгодження подальшої політики і більш активної участі Мерца. Утім, якої - наразі не ясно, пише видання.

Напередодні Фрідріх Мерц слідом за Олафом Шольцем висловив підтримку Україні в Х: "Дорогий Володимире Зеленський, ми поруч з Україною і в хороші, і у важкі часи. Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій жахливій війні".

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