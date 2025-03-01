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Шольца закликали взяти Мерца на саміт по Україні у Лондон

Київ • УНН

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Депутати ХДС пропонують канцлеру Німеччини залучити Фрідріха Мерца до міжнародних зустрічей. Це пов'язано з останніми подіями у Вашингтоні та необхідністю узгодження подальшої політики щодо України.

Шольца закликали взяти Мерца на саміт по Україні у Лондон

Політики з партії ХДС закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца взяти з собою його ймовірного наступника Фрідріха Мерца на саміт у Лондон, який відбудеться вже завтра і де обговорять питання підтримки України. Про це повідомляє BILD, пише УНН.

Деталі 

"Із цього моменту він має брати Мерца на всі міжнародні зустрічі та залучати його, як це робила Меркель із ним після виборів 2021 року", - заявив депутат Бундестагу та експерт із зовнішньої та безпекової політики ХДС Родеріх Кізеветтер.

Як повідомляє ЗМІ, у 2021 році тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель взяла із собою Олафа Шольца на саміт G20 у Римі після зміни уряду. Однак на відміну від Мерца сьогодні, Шольц тоді вже був міністром фінансів і віцеканцлером.

За словами Кізеветтера, атака президента Трампа і віцепрезидента Венса на Зеленського "показує, що Трамп перейшов на інший бік":

"Ця атака служить інтересам росії і грає на руку військовому злочинцю путіну. Створюється враження, що це було ретельно сплановано, щоб продати зміну позиції США своїй аудиторії. США більше не є партнером… Трамп остаточно кидає Україну під автобус", - вважає Кізеветтер.

На думку політика, Німеччина повинна негайно оголосити надзвичайний стан, визнати ситуацію кризовою і створити спеціальний фонд для її вирішення.

Доповнення 

Видання зазначає при цьому, що 28 лютого Олаф Шольц зателефонував Фрідріху Мерцу, щоб обговорити дипломатичну ситуацію, що виникла після подій у Вашингтоні. 

Раніше німецький уряд виходив з того, що главу ХДС не доведеться залучати до поточних питань. Однак те, що трапилося, мабуть, вимагає узгодження подальшої політики і більш активної участі Мерца. Утім, якої - наразі не ясно, пише видання.

Напередодні Фрідріх Мерц слідом за Олафом Шольцем висловив підтримку Україні в Х: "Дорогий Володимире Зеленський, ми поруч з Україною і в хороші, і у важкі часи. Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій жахливій війні".

Лідери ФРН: Україна може покластися на Європу і зокрема, - підтримку Німеччини28.02.25, 22:52 • 30743 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітикаНовини Світу
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Німеччина
Олаф Шольц
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