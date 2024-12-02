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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шольц прибыл в Киев узнать позицию по мирным переговорам-Bild

Шольц прибыл в Киев узнать позицию по мирным переговорам-Bild

Киев  •  УНН

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Канцлер Германии совершил не анонсированный визит в Киев впервые с лета 2022 года. По данным Bild, Шольц хочет узнать позицию Зеленского относительно возможных мирных переговоров перед потенциальной победой Трампа.

Целью поездки канцлера Германии Олафа Шольца в Киев является желание  узнать у Президента Украины Владимира Зеленского его  позицию  относительно мирных переговоров, пишет Bild со ссылкой на источники, передает УНН

Детали  

Олаф Шольц сегодня впервые с лета 2022 года посетил Киев.  Информация о поездке не была опубликована по соображениям безопасности.

По данным источников Bild, визит в Киев был запланирован после победы Дональда Трампа на выборах президента США.  Канцлер хотел успеть встретиться с президентом Украины до инаугурации Трампа в январе.

Как пишет издание, цель визита -  "выяснить у президента Зеленского его оценку ситуации. Что он и его страна готовы сделать". 

"Ничего не должно решаться через голову украинцев", -  цитируют источники Bild слова Шольца.

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Если президент США Дональд Трамп начнет переговоры о прекращении войны, как было объявлено, Шольц хочет отстаивать позицию Украины, добавляет издание. 

Но "Трамп должен быть готов координировать свои действия с Шольцем, канцлером, у которого нет большинства голосов незадолго до новых выборов", - добавляет источник Bild.

Шольц делает ставку на свою "рассудительную" политику в отношении Украины перед попыткой переизбрания - Politico14 нояб. 2024, 12:51 • 51336 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
donald-trampДональд Трамп
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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