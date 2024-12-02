Шольц прибыл в Киев узнать позицию по мирным переговорам-Bild

Целью поездки канцлера Германии Олафа Шольца в Киев является желание узнать у Президента Украины Владимира Зеленского его позицию относительно мирных переговоров, пишет Bild со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Олаф Шольц сегодня впервые с лета 2022 года посетил Киев. Информация о поездке не была опубликована по соображениям безопасности.

По данным источников Bild, визит в Киев был запланирован после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Канцлер хотел успеть встретиться с президентом Украины до инаугурации Трампа в январе.

Как пишет издание, цель визита - "выяснить у президента Зеленского его оценку ситуации. Что он и его страна готовы сделать".

"Ничего не должно решаться через голову украинцев", - цитируют источники Bild слова Шольца.

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Если президент США Дональд Трамп начнет переговоры о прекращении войны, как было объявлено, Шольц хочет отстаивать позицию Украины, добавляет издание.

Но "Трамп должен быть готов координировать свои действия с Шольцем, канцлером, у которого нет большинства голосов незадолго до новых выборов", - добавляет источник Bild.

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