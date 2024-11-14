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Шольц делает ставку на свою "рассудительную" политику в отношении Украины перед попыткой переизбрания - Politico

Шольц делает ставку на свою "рассудительную" политику в отношении Украины перед попыткой переизбрания - Politico

Киев  •  УНН

 • 9022 просмотра

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Канцлер Германии Шольц защищает свою позицию относительно неотправки дальнобойных ракет в Украину. Его главный оппонент Мерц лидирует в опросах и поддерживает предоставление Taurus Киеву.

Канцлер Германии Олаф Шольц делает ставку со своим политическим будущим на то, что называет своим осторожным подходом к Украине, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В своей речи перед парламентариями Шольц заявил, что он придерживается своего решения не поставлять Киеву ракеты большой дальности, которые могут быть использованы для удара по территории россии, утверждая, что такой подход помог избежать эскалации войны.

"Я подчеркиваю, что считаю правильным то, что я без изменений сыграл свою роль в том, чтобы не было эскалации, - сказал Шольц в парламенте Германии в среду. - Я рад, что мне позволили взять на себя ответственность в эти трудные времена, потому что я уверен, что это помогло нам действовать взвешенно и благоразумно в опасной ситуации".

На фоне того, как досрочные выборы в Германии запланированы на февраль после распада трехпартийной коалиции Шольца на прошлой неделе, канцлер, как отмечает издание, "похоже, представляет себя более безопасным выбором, чем его главный оппонент, лидер консерваторов Фридрих Мерц, который занял более ястребиную позицию в вопросе военной поддержки Украины".

Германия собирается на досрочные выборы 23 февраля после распада коалиции Шольца12 нояб. 2024, 11:59 • 14465 просмотров

Мерц, возглавляющий правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС), раскритиковал Шольца за отказ поставлять ракеты большой дальности в Украину. Если кремль откажется от ультиматума прекратить бомбардировки гражданских объектов в Украине, Мерц заявил, что Берлин должен поставить Киеву крылатые ракеты Taurus немецкого производства.

Согласно текущим опросам, Мерц вероятнее всего станет следующим канцлером страны. Консерваторы Германии лидируют с большим отрывом - 32 процента, тогда как левоцентристская Социал-демократическая партия Шольца (СДПГ) занимает третье место с 16 процентами, сразу за крайне правой Альтернативой для Германии (АдГ).

"Но Шольц, похоже, считает, что он может вернуть часть утраченных позиций СДПГ, представив себя благоразумным выбором для общения с российским владимиром путиным", - пишет издание.

Шестая система ПВО IRIS-T от Германии поступит в Украину до конца этого года - Шольц13 нояб. 2024, 18:28 • 26901 просмотр

Как указывает издание, Шольц давно пытался найти "неуклюжий баланс" в отношении Украины, расхваливая тот факт, что Германия предоставила Киеву больше военной помощи, чем любая другая европейская страна, одновременно изображая себя лидером, который может предотвратить выход войны из-под контроля. Члены его СДПГ даже называют его "канцлером мира".

"Сохранение этой позиции может оказаться сложным с возвращением Трампа в Белый дом. США были крупнейшим источником военной помощи Украине на сегодня, но Трамп угрожал прекратить помощь, что может заставить европейские страны увеличить свою поддержку", - отмечает издание.

Мерц, со своей стороны, как указано, избегал прямого упоминания о помощи Украине во время своей парламентской речи в среду.

"Германии нужна принципиально другая политика, особенно когда речь идет о миграции, внешней политике, безопасности и европейской политике, а также экономической политике", - сказал он.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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