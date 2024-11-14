Шольц делает ставку на свою "рассудительную" политику в отношении Украины перед попыткой переизбрания - Politico

Канцлер Германии Олаф Шольц делает ставку со своим политическим будущим на то, что называет своим осторожным подходом к Украине, сообщает Politico, пишет УНН.

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В своей речи перед парламентариями Шольц заявил, что он придерживается своего решения не поставлять Киеву ракеты большой дальности, которые могут быть использованы для удара по территории россии, утверждая, что такой подход помог избежать эскалации войны.

"Я подчеркиваю, что считаю правильным то, что я без изменений сыграл свою роль в том, чтобы не было эскалации, - сказал Шольц в парламенте Германии в среду. - Я рад, что мне позволили взять на себя ответственность в эти трудные времена, потому что я уверен, что это помогло нам действовать взвешенно и благоразумно в опасной ситуации".

На фоне того, как досрочные выборы в Германии запланированы на февраль после распада трехпартийной коалиции Шольца на прошлой неделе, канцлер, как отмечает издание, "похоже, представляет себя более безопасным выбором, чем его главный оппонент, лидер консерваторов Фридрих Мерц, который занял более ястребиную позицию в вопросе военной поддержки Украины".

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Мерц, возглавляющий правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС), раскритиковал Шольца за отказ поставлять ракеты большой дальности в Украину. Если кремль откажется от ультиматума прекратить бомбардировки гражданских объектов в Украине, Мерц заявил, что Берлин должен поставить Киеву крылатые ракеты Taurus немецкого производства.

Согласно текущим опросам, Мерц вероятнее всего станет следующим канцлером страны. Консерваторы Германии лидируют с большим отрывом - 32 процента, тогда как левоцентристская Социал-демократическая партия Шольца (СДПГ) занимает третье место с 16 процентами, сразу за крайне правой Альтернативой для Германии (АдГ).

"Но Шольц, похоже, считает, что он может вернуть часть утраченных позиций СДПГ, представив себя благоразумным выбором для общения с российским владимиром путиным", - пишет издание.

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Как указывает издание, Шольц давно пытался найти "неуклюжий баланс" в отношении Украины, расхваливая тот факт, что Германия предоставила Киеву больше военной помощи, чем любая другая европейская страна, одновременно изображая себя лидером, который может предотвратить выход войны из-под контроля. Члены его СДПГ даже называют его "канцлером мира".

"Сохранение этой позиции может оказаться сложным с возвращением Трампа в Белый дом. США были крупнейшим источником военной помощи Украине на сегодня, но Трамп угрожал прекратить помощь, что может заставить европейские страны увеличить свою поддержку", - отмечает издание.

Мерц, со своей стороны, как указано, избегал прямого упоминания о помощи Украине во время своей парламентской речи в среду.

"Германии нужна принципиально другая политика, особенно когда речь идет о миграции, внешней политике, безопасности и европейской политике, а также экономической политике", - сказал он.

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