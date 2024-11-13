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Шестая система ПВО IRIS-T от Германии поступит в Украину до конца этого года - Шольц

Шестая система ПВО IRIS-T от Германии поступит в Украину до конца этого года - Шольц

Киев  •  УНН

 • 6590 просмотра

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Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о передаче шестой системы ПВО IRIS-T до конца года. Во время разговора с Зеленским обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и поддержку формата "Рамштайн".

Шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил за всю весомую военную поддержку со стороны ФРГ и ее лидерство в объединении усилий партнеров для помощи Украине.

Президент Украины и канцлер Германии обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Олаф Шольц сообщил, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года. Уделили внимание и объемам поставок систем противовоздушной обороны на следующий год и возможной дополнительной помощи средствами ПВО от Германии.

Ничего об Украине без Украины - Шольц9 нояб. 2024, 11:49 • 20998 просмотров

Во время разговора лидеры сфокусировались на том, какие еще усилия нужны для лучшей оборонной и политической поддержки Украины, а также скоординировали совместные шаги на ближайшее время. В частности, согласились, что формат «Рамштайн» должен сохраняться. Важным остается и проведение очередной встречи координационной группы.

Зеленский также заявил, что украинское видение справедливого и прочного мира должно быть представлено на встрече G20 в Бразилии, и поблагодарил за то, что в этом Украина может рассчитывать на Германию.

Шольц готов к переговорам с путиным "в скором времени", но выдвигает важное условие11 нояб. 2024, 08:30 • 36191 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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