Шестая система ПВО IRIS-T от Германии поступит в Украину до конца этого года - Шольц
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о передаче шестой системы ПВО IRIS-T до конца года. Во время разговора с Зеленским обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и поддержку формата "Рамштайн".
Шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Детали
Глава государства поблагодарил за всю весомую военную поддержку со стороны ФРГ и ее лидерство в объединении усилий партнеров для помощи Украине.
Президент Украины и канцлер Германии обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Олаф Шольц сообщил, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года. Уделили внимание и объемам поставок систем противовоздушной обороны на следующий год и возможной дополнительной помощи средствами ПВО от Германии.
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Во время разговора лидеры сфокусировались на том, какие еще усилия нужны для лучшей оборонной и политической поддержки Украины, а также скоординировали совместные шаги на ближайшее время. В частности, согласились, что формат «Рамштайн» должен сохраняться. Важным остается и проведение очередной встречи координационной группы.
Зеленский также заявил, что украинское видение справедливого и прочного мира должно быть представлено на встрече G20 в Бразилии, и поблагодарил за то, что в этом Украина может рассчитывать на Германию.
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