Ничего об Украине без Украины - Шольц
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что никаких переговоров по войне в Украине не может быть без участия самой Украины. Он также подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины и ее европейского пути.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никаких переговоров по войне в Украине не может быть без участия Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Федерального правительства.
Есть один принцип, с которым соглашаются почти все - ничего об Украине без Украины. Так должно быть и в дальнейшем. Об этом нельзя договориться через головы украинцев. Поэтому, на мой взгляд, должно быть очень-очень четко, что мы обсуждаем все, что необходимо для будущего с этой точки зрения
Кроме того, Шольц отметил, что взгляды, высказанные премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, не совпадают с теми, которые представляет он, или тем, что представляют многие другие друзья Украины в Европе, которые очень преданно говорят: "Это высокий приоритет - гарантировать Украине необходимую поддержку".
Орбан заявил, что Европа не сможет финансировать защиту Украины без США8 ноября 2024, 11:37 • 34639 просмотров
Шольц отметил, нужно и в дальнейшем помогать Украине.
На Украину напали. Она решила быть европейским государством, государством, которое принадлежит к Европейскому Союзу и его ценностям демократии и верховенства права. Я думаю, что если что-то стало понятным в этой ужасной войне, то это то, что Украина является европейской нацией с четкой ориентацией на Европу Европейского Союза и на цели и ценности, которые мы имеем
Дополнение
Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявлял, что США поддержат переговоры Украины с Россией только в том случае, если Президент Владимир Зеленский решит, что он хочет вступить в переговоры. Америке или любой другой стране не следует его подталкивать к этому.
Издание The Telegraph сообщает, что Дональд Трамп может призвать европейские и британские войска обеспечить 800-мильную (1200-километровую) буферную зону между российской и украинской армиями в рамках плана замораживания войны между двумя странами.