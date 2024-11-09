Ничего об Украине без Украины - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никаких переговоров по войне в Украине не может быть без участия Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Федерального правительства.

Есть один принцип, с которым соглашаются почти все - ничего об Украине без Украины. Так должно быть и в дальнейшем. Об этом нельзя договориться через головы украинцев. Поэтому, на мой взгляд, должно быть очень-очень четко, что мы обсуждаем все, что необходимо для будущего с этой точки зрения

Кроме того, Шольц отметил, что взгляды, высказанные премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, не совпадают с теми, которые представляет он, или тем, что представляют многие другие друзья Украины в Европе, которые очень преданно говорят: "Это высокий приоритет - гарантировать Украине необходимую поддержку".

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Шольц отметил, нужно и в дальнейшем помогать Украине.

На Украину напали. Она решила быть европейским государством, государством, которое принадлежит к Европейскому Союзу и его ценностям демократии и верховенства права. Я думаю, что если что-то стало понятным в этой ужасной войне, то это то, что Украина является европейской нацией с четкой ориентацией на Европу Европейского Союза и на цели и ценности, которые мы имеем