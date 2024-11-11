Шольц готов к переговорам с путиным "в скором времени", но выдвигает важное условие

ukenru
Эксклюзив
АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 62449 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 137575 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 169947 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 182519 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 181150 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 225807 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 133635 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 128724 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121566 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 192655 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Салливан: путин, возможно, еще не решил, что даст КНДР в обмен на ее войска

Салливан: путин, возможно, еще не решил, что даст КНДР в обмен на ее войска

00:53 • 86962 просмотра
Оккупанты атаковали Николаев дронами: есть попадания в жилые дома

Оккупанты атаковали Николаев дронами: есть попадания в жилые дома

01:25 • 105573 просмотра
Трамп о планах на первую неделю работы: посадить Украину и рф за стол переговоров, массовая депортация мигрантов

Трамп о планах на первую неделю работы: посадить Украину и рф за стол переговоров, массовая депортация мигрантов

02:07 • 106473 просмотра
Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается

Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается

05:06 • 80185 просмотра
Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

05:30 • 116175 просмотра
публикации
Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

05:30 • 116175 просмотра
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 225817 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 169548 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

7 ноября 2024, 11:40 • 192662 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 193766 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол

Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол

09:04 • 18564 просмотра
«Перемотай вперед": в США появился круиз на 4 года, чтобы „переждать“ президентство Трампа

«Перемотай вперед": в США появился круиз на 4 года, чтобы „переждать“ президентство Трампа

16:47 • 61488 просмотра
Джейми Оливер отзывает свою детскую книгу после критики

Джейми Оливер отзывает свою детскую книгу после критики

12:49 • 71338 просмотра
9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября 2024, 11:28 • 103392 просмотра
Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

8 ноября 2024, 20:15 • 102200 просмотра
Актуальное
Шольц готов к переговорам с путиным "в скором времени", но выдвигает важное условие

Шольц готов к переговорам с путиным "в скором времени", но выдвигает важное условие

Киев  •  УНН

08:30 • 11409 просмотра

Read in English

Канцлер Германии заявил о готовности вести переговоры с путыним по Украине в ближайшее время. Шольц подчеркнул, что диалог возможен только при участии Украины и других сторон.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов вести переговоры по войне в Украине с российским президентом владимиром путиным, однако не в индивидуальном порядке, а с участием Украины и других сторон, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Говоря о развитии войны в Украине, Шольц указал, что готов возобновить переговоры с путиным "в скором времени". "Да, я собираюсь поговорить с российским президентом, когда для этого наступит подходящее время, - заявил он в передаче Caren Miosga немецкого телеканала ARD вечером в воскресенье, 10 ноября. - Но я - ответственный политик, я не стану делать этого в одиночку".

Канцлер ФРГ пояснил, что перед переговорами с путиным по Украине должен быть установлен ряд контактов и проведены переговоры "с очень многими" другими сторонами, в том числе с Киевом.

На уточняющий вопрос, когда именно, по его мнению, наступит "подходящее время" для переговоров с путиным, Шольц ответил уклончиво: "В скором времени".

При этом он подчеркнул необходимость позаботиться о том, чтобы "Украина смогла положиться на нас и ей не нужно было бы опасаться, что ее оставят одну, а также - о том, что одновременно с этим будет делаться все для того, чтобы не допустить эскалации этой войны".

"И, конечно же, нужно посмотреть, есть ли способ выяснить, должна ли эта война продолжаться бесконечно, или можно найти пути к ее прекращению", - резюмировал канцлер.

Дополнение

Последний телефонный разговор между Шольцом и путиным состоялся в декабре 2022 года, тогда канцлер ФРГ призвал российского президента к выводу войск рф с территории Украины и поиску дипломатического решения конфликта. 

В июне 2024 года Шольц дал понять, что открыт для переговоров с путиным в перспективе, однако только в том случае, если на них будут обсуждаться конкретные вещи. В середине октября Шольц выразил готовность вести переговоры с путиным о завершении войны "на справедливых условиях".

кремль в начале октября заявил, что путин открыт к диалогу даже при том условии, что отношения между москвой и Берлином практически сведены к нулю.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина