Шольц готов к переговорам с путиным "в скором времени", но выдвигает важное условие

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов вести переговоры по войне в Украине с российским президентом владимиром путиным, однако не в индивидуальном порядке, а с участием Украины и других сторон, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Говоря о развитии войны в Украине, Шольц указал, что готов возобновить переговоры с путиным "в скором времени". "Да, я собираюсь поговорить с российским президентом, когда для этого наступит подходящее время, - заявил он в передаче Caren Miosga немецкого телеканала ARD вечером в воскресенье, 10 ноября. - Но я - ответственный политик, я не стану делать этого в одиночку".

Канцлер ФРГ пояснил, что перед переговорами с путиным по Украине должен быть установлен ряд контактов и проведены переговоры "с очень многими" другими сторонами, в том числе с Киевом.

На уточняющий вопрос, когда именно, по его мнению, наступит "подходящее время" для переговоров с путиным, Шольц ответил уклончиво: "В скором времени".

При этом он подчеркнул необходимость позаботиться о том, чтобы "Украина смогла положиться на нас и ей не нужно было бы опасаться, что ее оставят одну, а также - о том, что одновременно с этим будет делаться все для того, чтобы не допустить эскалации этой войны".

"И, конечно же, нужно посмотреть, есть ли способ выяснить, должна ли эта война продолжаться бесконечно, или можно найти пути к ее прекращению", - резюмировал канцлер.

Дополнение

Последний телефонный разговор между Шольцом и путиным состоялся в декабре 2022 года, тогда канцлер ФРГ призвал российского президента к выводу войск рф с территории Украины и поиску дипломатического решения конфликта.

В июне 2024 года Шольц дал понять, что открыт для переговоров с путиным в перспективе, однако только в том случае, если на них будут обсуждаться конкретные вещи. В середине октября Шольц выразил готовность вести переговоры с путиным о завершении войны "на справедливых условиях".

кремль в начале октября заявил, что путин открыт к диалогу даже при том условии, что отношения между москвой и Берлином практически сведены к нулю.