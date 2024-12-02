Шольц анонсировал новую помощь Украине на 650 миллионов евро

Германия выделит 650 миллионов евро помощи Украины, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает УНН.

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По словам Шольца, эту помощь доставят уже в декабре этого года.

Германия будет оставаться сильнейшим сторонником Украины в Европе. На встрече с Зеленским я объявляю о дальнейшей поставке оборонного оборудования на сумму 650 миллионов евро, которая состоится в декабре - написал канцлер в соцсети X.

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Олаф Шольц впервые за 2,5 года посетил Киев. Это первый визит канцлера Германии в Украину с начала полномасштабного вторжения.