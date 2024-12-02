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Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
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Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

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Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
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Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
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Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

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Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
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"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
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"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

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Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шольц анонсировал новую помощь Украине на 650 миллионов евро

Шольц анонсировал новую помощь Украине на 650 миллионов евро

Киев  •  УНН

 • 6748 просмотра

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Германия предоставит Украине оборонное оборудование на 650 миллионов евро уже в декабре. Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые с начала полномасштабного вторжения посетил Киев.

Германия выделит 650 миллионов евро помощи Украины, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает УНН.

Детали

По словам Шольца, эту помощь доставят уже в декабре этого года.

Германия будет оставаться сильнейшим сторонником Украины в Европе. На встрече с Зеленским я объявляю о дальнейшей поставке оборонного оборудования на сумму 650 миллионов евро, которая состоится в декабре

- написал канцлер в соцсети X.

Дополнение

Олаф Шольц впервые за 2,5 года посетил Киев. Это первый визит канцлера Германии в Украину с начала полномасштабного вторжения.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев