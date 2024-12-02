Шольц анонсировал новую помощь Украине на 650 миллионов евро
Киев • УНН
Германия предоставит Украине оборонное оборудование на 650 миллионов евро уже в декабре. Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые с начала полномасштабного вторжения посетил Киев.
Германия выделит 650 миллионов евро помощи Украины, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает УНН.
Детали
По словам Шольца, эту помощь доставят уже в декабре этого года.
Германия будет оставаться сильнейшим сторонником Украины в Европе. На встрече с Зеленским я объявляю о дальнейшей поставке оборонного оборудования на сумму 650 миллионов евро, которая состоится в декабре
Дополнение
Олаф Шольц впервые за 2,5 года посетил Киев. Это первый визит канцлера Германии в Украину с начала полномасштабного вторжения.