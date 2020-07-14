Шмыгаль снова внес в ВР представление на назначение Уруского вице-премьером по ОПК

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 94655 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107673 просмотра

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4 марта, 13:25 • 113907 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 10:59 • 103222 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102721 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 12734 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали правительственный проект постановления №3842 от 14 июля о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте ВРУ.

"Назначить Уруского Олега Семеновича на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - говорится в тексте постановления, проект которого в ВР внес Премьер Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления №3827 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром Украины - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Позже Кабмин отозвал это постановление.

Как отметили во фракции "Слуга народа", постановление о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам отраслей промышленности отозвали из-за юридической ошибки, он остается кандидатом.

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