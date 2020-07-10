Шмигаль вніс у ВР подання на призначення Уруського віце-прем'єром з питань ОПК
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зареєстрував у Верховній Раді проект постанови №3827 про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром України – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані на сайті ВР.
“Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини четвертої статті 114 Конституції України за пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга народу“, яка згідно з частиною десятою статті 83 Конституції України має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України дев’ятого скликання, вношу подання про призначення Уруського Олега Семеновича віце-прем’єр-міністром України — міністром з питань стратегічних галузей промисловості України”, — йдеться у поданні.
Так, сьогодні, 10 липня, проект постанови було одержано ВР, передано на розгляд керівництву та направлено на розгляд комітету.
Раніше УНН писав, що віце-прем’єр-міністром з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК) може стати колишній голова Державного космічного агентства України Олег Уруський.