У "Слузі народу" назвали ймовірного претендента на крісло віце-прем'єра з питань ОПК
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Віце-прем'єр-міністром з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК) може стати колишній голова Державного космічного агентства України Олег Уруський. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає УНН.
"Стосовно віце-прем'єра по ОПК... Поки зупинилися на кандидатурі Олега Уруського. Наступного тижня буде співбесіда з фракцією для ухвалення рішення", - повідомив Качура.
Додамо, на початку 2020 року колишній голова Державного космічного агентства України Олег Уруський був призначений директором інжинірингової компанії "Прогрестех-Україна".
Нагадаємо, Зеленський заявив, що віце-прем'єр з питань промислової політики може з'явитися в Україні вже через тиждень.
Як повідомлялося, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов вважає за доцільне введення посади віце-прем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК) і космічної галузі.