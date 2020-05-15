Данілов пропонує запровадити посаду віцепрем’єра з питань ОПК
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає за доцільне введення посади віцепрем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК) та космічної галузі. Про це він повідомив під час зустрічі з керівництвом ДК "Укроборонпром", присвяченій обговоренню поточного стану справ Концерну, передає УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
"На сьогоднішній день, на жаль, можемо констатувати наявність недостатньо повного розуміння з боку окремих чиновників важливості виконання рішення РНБО України від 18.02.2020 в частині створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики та функцій з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі", - зазначив Данілов.
У РНБО зазначають, що цю заяву він зробив в контексті запровадження посади віцепрем'єра з питань ОПК і космічно галузі.
Нагадаємо, що раніше вже анонсувалась поява віцепрем'єра з питань ОПК.