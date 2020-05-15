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Данилов предлагает ввести должность вице-премьера по вопросам ОПК

Киев • УНН

 • 12510 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает целесообразным введение должности вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и космической отрасли. Об этом он сообщил во время встречи с руководством ГК "Укроборонпром", посвященной обсуждению текущего состояния дел Концерна, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Данилов предлагает ввести должность вице-премьера по вопросам ОПК

"На сегодняшний день, к сожалению, можем констатировать наличие недостаточно полного понимания со стороны отдельных чиновников важности выполнения решения СНБО Украины от 18.02.2020 в части создания центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики и функций по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе", - отметил Данилов.

В СНБО отмечают, что это заявление он сделал в контексте введения должности вице-премьера по вопросам ОПК и космической отрасли.

Напомним, что ранее уже анонсировалась появление вице-премьера по вопросам ОПК.

Украинские Национальные Новости

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