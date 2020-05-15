Данилов предлагает ввести должность вице-премьера по вопросам ОПК
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает целесообразным введение должности вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и космической отрасли. Об этом он сообщил во время встречи с руководством ГК "Укроборонпром", посвященной обсуждению текущего состояния дел Концерна, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"На сегодняшний день, к сожалению, можем констатировать наличие недостаточно полного понимания со стороны отдельных чиновников важности выполнения решения СНБО Украины от 18.02.2020 в части создания центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики и функций по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе", - отметил Данилов.
В СНБО отмечают, что это заявление он сделал в контексте введения должности вице-премьера по вопросам ОПК и космической отрасли.
Напомним, что ранее уже анонсировалась появление вице-премьера по вопросам ОПК.