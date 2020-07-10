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Шмыгаль внес в ВР представление на назначение Уруского вице-премьером по ОПК

Шмыгаль внес в ВР представление на назначение Уруского вице-премьером по ОПК

Киев  •  УНН

 • 15431 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления №3827 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром Украины - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте ВР.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины по предложению депутатской фракции политической партии "Слуга народа", которая согласно части десятой статьи 83 Конституции Украины имеет право коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины девятого созыва, вношу представление о назначении Уруского Олега Семеновича вице-премьер-министром Украины - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - говорится в представлении.

Так, сегодня, 10 июля, проект постановления был получен ВР, передан на рассмотрение руководству и направлен на рассмотрение комитета.

Ранее УНН писал, что вице-премьер-министром по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) может стать бывший председатель Государственного космического агентства Украины Олег Уруский.

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