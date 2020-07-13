Уруський залишається кандидатом на посаду віце-прем’єра з ОПК – Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Постанову про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром, міністром з питань галузей промисловості відкликали через юридичну помилку, він залишається кандидатом. Про це заявив журналістам голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, чи Уруський вже не кандидат на посаду віце-прем’єра з ОПК, Арахамія відповів: “Там була просто юридична помилка при поданні і тому його відкликали, щоб виправити помилку і пройти процедуру нормально. Він залишається, саме так”.
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Як повідомляв УНН раніше, уряд відкликав з Ради постанову про призначення Уруського віце-прем’єром з ОПК.