Уруський залишається кандидатом на посаду віце-прем’єра з ОПК – Арахамія

Відповідаючи на питання, чи Уруський вже не кандидат на посаду віце-прем’єра з ОПК, Арахамія відповів: “Там була просто юридична помилка при поданні і тому його відкликали, щоб виправити помилку і пройти процедуру нормально. Він залишається, саме так”.

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Як повідомляв УНН раніше, уряд відкликав з Ради постанову про призначення Уруського віце-прем’єром з ОПК.