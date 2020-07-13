Уряд відкликав з Ради постанову про призначення Уруського віце-прем’єром з ОПК
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Кабмін відкликав проект постанови №3827, внесений до Верховної Ради напередодні, про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром України – міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
"Проект відкликано", - йдеться у картці проекту постанови у графі "Дати та стан проходження".
Додамо, що постанова була внесена у Раду 10 липня.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зареєстрував у Верховній Раді проект постанови №3827 про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром України – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.
Як повідомили УНН у фракції "Слуга народу", на сьогоднішньому засіданні фракції Шмигаль мав представити кандидата на цю посаду.