Шмигаль знову вніс у ВР подання на призначення Уруського віце-прем’єром з ОПК

“Призначити Уруського Олега Семеновича на посаду віце-прем’єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України”, - йдеться у тексті постанови, проект якої у ВР вніс Прем'єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зареєстрував у Верховній Раді проект постанови №3827 про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром України – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.



Пізніше Кабмін відкликав цю постанову.



Як наголосили у фракції “Слуга народу”, постанову про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром, міністром з питань галузей промисловості відкликали через юридичну помилку, він залишається кандидатом.



