Шмигаль знову вніс у ВР подання на призначення Уруського віце-прем’єром з ОПК
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували урядовий проект постанови №3842 від 14 липня про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані на сайті ВРУ.
“Призначити Уруського Олега Семеновича на посаду віце-прем’єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України”, - йдеться у тексті постанови, проект якої у ВР вніс Прем'єр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зареєстрував у Верховній Раді проект постанови №3827 про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром України – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.
Пізніше Кабмін відкликав цю постанову.
Як наголосили у фракції “Слуга народу”, постанову про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром, міністром з питань галузей промисловості відкликали через юридичну помилку, він залишається кандидатом.