Шмыгаль: есть прогресс по снятию блокады на польско-украинской границе

Правительства Украины и Польши имеют прогресс по снятию блокады на польско-украинской границе. План деблокады границы выполняется, но не так быстро, как бы хотелось, однако есть положительные тенденции, которые важно сохранить и двигаться дальше. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам встречи с премьером Польши Дональдом Туском, передает УНН.

Детали

Польша внесла пункты пропуска на границы и прилегающие пути в перечень объектов критической инфраструктуры. Мы поступили так же. Сегодня я могу сказать, что мы имеем прогресс по снятию блокады, но главное по решению всех критических вопросов, которые приводят ко всем блокадам. Наш план выполняется, но не так быстро, как бы хотелось. Но однозначно имеем положительные тенденции и точно положительную динамику. Важно динамику важно сохранить и двигаться дальше - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что блокада украинской границы со стороны отдельных польских групп конечно вредит экономике Польши, экономике Украины и экономике ЕС в целом.

Благодаря Силам обороны, Украина разблокировала Черное море. В этом году из 17 млн тонн, которые за этот год экспортировала Украина в агроэкспорте, только 2 млн тонн транспортируется наземным транспортом через нашу западную границу. Остальное идет или морем, или через Дунайские порты. Но водный коридор очень чувствителен к ситуации с безопасностью, поэтому и дальше нуждаемся в путях солидарности. У наших правительств общее понимание важности этого проекта, так же как и общее понимание того, что вопрос границы необходимо решать комплексно - добавил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украина предложила определенные шаги по вопросу разблокирования границы.

Сегодня Украинское зерно не попадает на польский рынок. Наше правительство ввело процедуру верификации 4 украинских агрокультур: кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы. Без лицензии экспорт этих категорий не происходит. Мы сейчас такие разрешения не выдаем. Будем выдать только по совместному согласованию с польским правительством и соответственно это первый элемент нашего сотрудничества и это первый шаг с нашей стороны - отметил глава правительства.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с визитом в Польше, где уже встретился с польским коллегой Дональдом Туском и где планирует обсудить вопросы оружия для Украины, ситуации на границе, торговли, инфраструктуры для поиска действенных решений.