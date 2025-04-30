Шмыгаль: в Украине восстановлено 1,5 ГВт генерации, планируется ввести 1 ГВт в 2025 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил на заседании Антикризисного энергетического штаба завершение предыдущего отопительного сезона и подготовку к следующему. В частности, в 2025 году планируется ввести около 1 ГВт генерации, а после атак восстановлено 1,5 ГВт генерации. Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как доложил Министр энергетики, с 30 декабря 2024 года ограничения электроэнергии для бытовых потребителей не применяются. Кроме того, минимизированы ограничения для бизнеса. Министром утверждены графики восстановления. В 2025 году планируется ввести около 1 ГВт генерации. 170 МВт - уже введено. В общем, по информации Минэнерго, после атак восстановлено 1,5 ГВт генерации - сообщил Шмыгаль.

Он также сообщил, что в общей сложности 146 компаний энергетического сектора получили помощь, а в Фонде поддержки энергетики Украины собрано около 1,2 млрд евро донорских средств.

Заслушали на Штабе информацию и потребности от энергетических предприятий. Руководители компаний подтвердили эффективность и методичность поступления помощи. Должны сохранить эту координацию. Отдельно уделили внимание ситуации в городах, которые россия атакует особенно активно: Николаев, Одесса, Кривой Рог, Днепр и другие наши общины. Из-за российских обстрелов ситуация тяжелая - добавил Шмыгаль.

Он поручил провести заседание ТЭБ и ЧС по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду и рассмотреть возможность введения специальных ускоренных подходов к восстановлению инфраструктуры теплоснабжения.

Также ответственным министерствам и ведомствам поставили задачу до 15 мая разработать детальный план подготовки к отопительному сезону в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Готовимся к следующему осенне-зимнему периоду уже сейчас, чтобы во всех домах был свет и тепло - добавил премьер.

Напомним

После прекращения транзита российского газа коллапса в украинской газовой отрасли не произошло. Несмотря на регулярные обстрелы Нафтогаз продолжает обеспечивать потребителей отоплением. В прошлом году компания увеличила поступления средств от продажи газа до 90,7 млрд грн, что на 14,1 млрд грн больше, чем в прошлом году. Также Нафтогаз инвестировал более 1 млрд грн в защиту инфраструктуры от атак на более чем 130 критических объектах Группы.