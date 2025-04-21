Колапсу не сталося: основні підсумки опалювального сезону 2024-2025

Після припинення транзиту російського газу колапсу в українській газовій галузі не сталося. Пори регулярні обстріли Нафтогаз продовжую забезпечувати споживачів опаленням. Минулого року компанія збільшила надходження коштів від продажу газу до 90,7 млрд грн, що на 14,1 млрд грн більше, ніж минулого року. Також Нафтогаз інвестував більше 1 млрд грн у захист інфраструктури від атак на понад 130 критичних об’єктах Групи.

Про це повідомили у компанії "Нафтогаз" передає УНН.

Після припинення транзиту колапсу не сталося1 січня було припинено транзит російського газу. Попри це Нафтогаз зберіг стабільну роботу газотранспортної системи, синхронізувавши диспетчерські центри Укртрансгазу, Оператора газорозподільних мереж, Оператора газотранспортної системи України.

Колапсу не сталося – споживачі не відчули на собі негативних наслідків від припинення транзиту - зазначив в.о. голови правління компанії Роман Чумак.

Відновлення видобутку після російських атак За 2024-2025 роки 34 об’єкти Укргазвидобування були атаковані росіянами. Найбільш руйнівною була атака в лютому 2025 року – вона завдала значної шкоди державному видобутку газу – втрати сягнули майже 50% обсягів.

Щоб втримати опалювальний сезон та компенсувати втрати, Нафтогаз імпортував 800 млн куб. м газу, збалансував систему та розпочав відновлення пошкодженої інфраструктури. Вже у березні було залучено додаткове обладнання та було відновлено понад половину обсягів видобутку, втрачених внаслідок атаки.

Зберігання газу попри обстріли інфраструктуриУкраїнські підземні газові сховища – перші за обсягами в Європі та треті у світі. ПСГ зазнавали комбінованих ворожих атак. Після обстрілів у січні 2025 року, компанія відновила сховища, аби забезпечити споживачів.

Нафтогаз пройшов цей тест декілька разів, якщо будуть нові удари – обладнання для ремонтів вже в дорозі. Група продемонструвала стабільність українських ПСГ, організувала всі служби та необхідний персонал для відновлення і витримала всі удари - зазначили у компанії.

Нафтогаз збільшив надходження коштів від продажу газу Попри складну ситуацію, компанія збільшила надходження коштів від продажу газу до 90,7 млрд грн. Це на 14,1 млрд грн більше, ніж минулого року. У 2024 році компанія сплатила до бюджетів понад 104 млрд грн (на 14 млрд грн більше, ніж 2023 року), або 7% зведеного бюджету України.

Також у компанії повідомили, що Нафтогаз інвестував більше 1 млрд грн у захист інфраструктури від атак на понад 130 критичних об’єктах Групи. Це інженерні укріплення, системи радіоелектронної боротьби та мобільно-вогневі групи. Ці заходи допомогли зменшити руйнівну силу ворожих атак.

Україна готується до наступної зими: "Нафтогаз" має декілька сценаріїв опалювального сезону включно із обмеженням споживання газу