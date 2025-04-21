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Коллапса не произошло: основные итоги отопительного сезона 2024-2025

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Нафтогаз успешно завершил отопительный сезон 2024-2025 без газового коллапса. Компания увеличила доходы на 14.1 млрд грн и инвестировала более 1 млрд грн в защиту критической инфраструктуры.

Коллапса не произошло: основные итоги отопительного сезона 2024-2025

После прекращения транзита российского газа коллапса в украинской газовой отрасли не произошло. Несмотря на регулярные обстрелы, Нафтогаз продолжал обеспечивать потребителей отоплением. В прошлом году компания увеличила поступления средств от продажи газа до 90,7 млрд грн, что на 14,1 млрд грн больше, чем в прошлом году. Также Нафтогаз инвестировал более 1 млрд грн в защиту инфраструктуры от атак на более чем 130 критических объектах Группы.

Об этом сообщили в компании "Нафтогаз", передает УНН.

После прекращения транзита коллапса не произошло. 1 января был прекращен транзит российского газа. Несмотря на это, Нафтогаз сохранил стабильную работу газотранспортной системы, синхронизировав диспетчерские центры Укртрансгаза, Оператора газораспределительных сетей, Оператора газотранспортной системы Украины.

Коллапса не произошло – потребители не ощутили на себе негативных последствий от прекращения транзита

- отметил и.о. главы правления компании Роман Чумак.

Восстановление добычи после российских атак За 2024-2025 годы 34 объекта Укргаздобычи были атакованы россиянами. Наиболее разрушительной была атака в феврале 2025 года – она нанесла значительный ущерб государственной добыче газа – потери составили почти 50% объемов.

Чтобы удержать отопительный сезон и компенсировать потери, Нафтогаз импортировал 800 млн куб. м газа, сбалансировал систему и начал восстановление поврежденной инфраструктуры. Уже в марте было привлечено дополнительное оборудование и было восстановлено более половины объемов добычи, утраченных в результате атаки.

Хранение газа, несмотря на обстрелы инфраструктуры. Украинские подземные газовые хранилища – первые по объемам в Европе и третьи в мире. ПХГ подвергались комбинированным вражеским атакам. После обстрелов в январе 2025 года компания восстановила хранилища, чтобы обеспечить потребителей.

Нафтогаз прошел этот тест несколько раз, если будут новые удары – оборудование для ремонтов уже в пути. Группа продемонстрировала стабильность украинских ПХГ, организовала все службы и необходимый персонал для восстановления и выдержала все удары

- отметили в компании.

Нафтогаз увеличил поступления средств от продажи газа. Несмотря на сложную ситуацию, компания увеличила поступления средств от продажи газа до 90,7 млрд грн. Это на 14,1 млрд грн больше, чем в прошлом году. В 2024 году компания уплатила в бюджеты более 104 млрд грн (на 14 млрд грн больше, чем в 2023 году), или 7% сводного бюджета Украины.

Также в компании сообщили, что Нафтогаз инвестировал более 1 млрд грн в защиту инфраструктуры от атак на более чем 130 критических объектах Группы. Это инженерные укрепления, системы радиоэлектронной борьбы и мобильно-огневые группы. Эти меры помогли уменьшить разрушительную силу вражеских атак.

Украина готовится к следующей зиме: "Нафтогаз" имеет несколько сценариев отопительного сезона, включая ограничение потребления газа18.04.25, 14:28 • 8588 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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