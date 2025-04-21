Коллапса не произошло: основные итоги отопительного сезона 2024-2025
Киев • УНН
Нафтогаз успешно завершил отопительный сезон 2024-2025 без газового коллапса. Компания увеличила доходы на 14.1 млрд грн и инвестировала более 1 млрд грн в защиту критической инфраструктуры.
После прекращения транзита российского газа коллапса в украинской газовой отрасли не произошло. Несмотря на регулярные обстрелы, Нафтогаз продолжал обеспечивать потребителей отоплением. В прошлом году компания увеличила поступления средств от продажи газа до 90,7 млрд грн, что на 14,1 млрд грн больше, чем в прошлом году. Также Нафтогаз инвестировал более 1 млрд грн в защиту инфраструктуры от атак на более чем 130 критических объектах Группы.
Об этом сообщили в компании "Нафтогаз", передает УНН.
После прекращения транзита коллапса не произошло. 1 января был прекращен транзит российского газа. Несмотря на это, Нафтогаз сохранил стабильную работу газотранспортной системы, синхронизировав диспетчерские центры Укртрансгаза, Оператора газораспределительных сетей, Оператора газотранспортной системы Украины.
Коллапса не произошло – потребители не ощутили на себе негативных последствий от прекращения транзита
Восстановление добычи после российских атак За 2024-2025 годы 34 объекта Укргаздобычи были атакованы россиянами. Наиболее разрушительной была атака в феврале 2025 года – она нанесла значительный ущерб государственной добыче газа – потери составили почти 50% объемов.
Чтобы удержать отопительный сезон и компенсировать потери, Нафтогаз импортировал 800 млн куб. м газа, сбалансировал систему и начал восстановление поврежденной инфраструктуры. Уже в марте было привлечено дополнительное оборудование и было восстановлено более половины объемов добычи, утраченных в результате атаки.
Хранение газа, несмотря на обстрелы инфраструктуры. Украинские подземные газовые хранилища – первые по объемам в Европе и третьи в мире. ПХГ подвергались комбинированным вражеским атакам. После обстрелов в январе 2025 года компания восстановила хранилища, чтобы обеспечить потребителей.
Нафтогаз прошел этот тест несколько раз, если будут новые удары – оборудование для ремонтов уже в пути. Группа продемонстрировала стабильность украинских ПХГ, организовала все службы и необходимый персонал для восстановления и выдержала все удары
Нафтогаз увеличил поступления средств от продажи газа. Несмотря на сложную ситуацию, компания увеличила поступления средств от продажи газа до 90,7 млрд грн. Это на 14,1 млрд грн больше, чем в прошлом году. В 2024 году компания уплатила в бюджеты более 104 млрд грн (на 14 млрд грн больше, чем в 2023 году), или 7% сводного бюджета Украины.
Также в компании сообщили, что Нафтогаз инвестировал более 1 млрд грн в защиту инфраструктуры от атак на более чем 130 критических объектах Группы. Это инженерные укрепления, системы радиоэлектронной борьбы и мобильно-огневые группы. Эти меры помогли уменьшить разрушительную силу вражеских атак.
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