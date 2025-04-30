Шмигаль: в Україні відновлено 1,5 ГВт генерації, планується ввести 1 ГВт у 2025 році

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив на засіданні Антикризового енергетичного штабу завершення попереднього опалювального сезону та підготовку до наступного. Зокрема, у 2025 році планується ввести близько 1 ГВт генерації, а після атак відновлено 1,5 ГВт генерації. Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Як доповів Міністр енергетики, з 30 грудня 2024 року обмеження електроенергії для побутових споживачів не застосовуються. Крім того, мінімізовано обмеження для бізнесу. Міністром затверджені графіки відновлення. У 2025 році планується ввести близько 1 ГВт генерації. 170 МВт - уже введено. Загалом, за інформацією Міненерго, після атак відновлено 1,5 ГВт генерації

Він також повідомив, що загалом 146 компаній енергетичного сектору отримали допомогу, а у Фонді підтримки енергетики України зібрано близько 1,2 млрд євро донорських коштів.

Заслухали на Штабі інформацію та потреби від енергетичних підприємств. Керівники компаній підтвердили ефективність та методичність надходження допомоги. Маємо зберегти цю координацію. Окремо приділили увагу ситуації в містах, які росія атакує особливо активно: Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро та інші наші громади. Через російські обстріли ситуація важка

Він доручив провести засідання ТЕБ і НС щодо підготовки до наступного осінньо-зимового періоду та розглянути можливість запровадження спеціальних прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання.

Також відповідальним міністерствам і відомствам поставили завдання до 15 травня розробити детальний план підготовки до опалювального сезону у сфері житлово-комунального господарства. Готуємося до наступного осінньо-зимового періоду вже зараз, аби в усіх домівках було світло й тепло