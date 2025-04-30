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Шмигаль: в Україні відновлено 1,5 ГВт генерації, планується ввести 1 ГВт у 2025 році

Київ • УНН

 • 3970 перегляди

Прем'єр-міністр повідомив про відновлення 1,5 ГВт генерації та плани ввести близько 1 ГВт у 2025 році. Також було зібрано 1,2 млрд євро донорських коштів для підтримки енергетики.

Шмигаль: в Україні відновлено 1,5 ГВт генерації, планується ввести 1 ГВт у 2025 році

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив на засіданні Антикризового енергетичного штабу завершення попереднього опалювального сезону та підготовку до наступного. Зокрема, у 2025 році планується ввести близько 1 ГВт генерації, а після атак відновлено 1,5 ГВт генерації. Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Як доповів Міністр енергетики, з 30 грудня 2024 року обмеження електроенергії для побутових споживачів не застосовуються. Крім того, мінімізовано обмеження для бізнесу. Міністром затверджені графіки відновлення. У 2025 році планується ввести близько 1 ГВт генерації. 170 МВт - уже введено. Загалом, за інформацією Міненерго, після атак відновлено 1,5 ГВт генерації

- повідомив Шмигаль. 

Він також повідомив, що загалом 146 компаній енергетичного сектору отримали допомогу, а у Фонді підтримки енергетики України зібрано близько 1,2 млрд євро донорських коштів.

Заслухали на Штабі інформацію та потреби від енергетичних підприємств. Керівники компаній підтвердили ефективність та методичність надходження допомоги. Маємо зберегти цю координацію. Окремо приділили увагу ситуації в містах, які росія атакує особливо активно: Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро та інші наші громади. Через російські обстріли ситуація важка

 - додав Шмигаль. 

Він доручив провести засідання ТЕБ і НС щодо підготовки до наступного осінньо-зимового періоду та розглянути можливість запровадження спеціальних прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання.

Також відповідальним міністерствам і відомствам поставили завдання до 15 травня розробити детальний план підготовки до опалювального сезону у сфері житлово-комунального господарства. Готуємося до наступного осінньо-зимового періоду вже зараз, аби в усіх домівках було світло й тепло

- додав прем’єр. 

Нагадаємо

Після припинення транзиту російського газу колапсу в українській газовій галузі не сталося. Попри регулярні обстріли Нафтогаз продовжує забезпечувати споживачів опаленням. Минулого року компанія збільшила надходження коштів від продажу газу до 90,7 млрд грн, що на 14,1 млрд грн більше, ніж минулого року. Також Нафтогаз інвестував понад 1 млрд грн у захист інфраструктури від атак на понад 130 критичних об’єктах Групи.

Павло Башинський

Павло Башинський

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