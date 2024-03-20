Шмыгаль рассказал, когда по мнению Украины должны состояться переговоры о вступлении в ЕС

Украина говорит с лидерами государств-членов ЕС о том, что переговоры о вступлении в Европейский Союз должны состояться до конца июня. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Фактически решение о переговорах принято Европейским Советом. Сегодня мы ведем переговоры о конкретном физическом начале самого процесса переговоров", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что договорено о том, что кроме фундаментальных разделов в первую очередь будет открыто три раздела, которые касаются агронаправления.

"Конечно мы говорим, что это должно произойти в первом полугодии, до конца июня. Мы говорим об этом с лидерами государств-членов ЕС. Мы об этом говорили со всеми лидерами европейских институтов для нас - это важно", - рассказал Шмыгаль.

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В Европейском Союзе напомнили, что прогресс Украины на пути в ЕС будет зависеть от ее собственных заслуг, учитывая способность ЕС принимать новых членов.